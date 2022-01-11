القبض على 4 مواطنين لحيازة وعرض مواد مخدرة

تدشين روبوت ماء زمزم دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي روبوت ماء زمزم ضمن برنامج "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" من خلال... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 08 جمادى الآخرة 1443 هـ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ

الأرصاد: فرصة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - ما زالت الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 08 جمادى الآخرة 1443 هـ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ

عاجل | عودة الابتدائي بين يوم و5 أسبوعيا يعود نحو 3 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية لمقاعد الدراسة بعد حوالي عامين من الانقطاع عن الدراسة الحضورية بمدارسهم، حيث سيتفاوت... الدمام: زينة علي الدمام: زينة علي 08 جمادى الآخرة 1443 هـ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ

عاجل | 100 ألف ريال عقوبة العبث بأجهزة الرصد البيئي حدد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، 13 مخالفة ضمن لائحة التفتسش البيئي، ورصد الغرامات المترتبة على كل مخالفة، من ضمنها... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 08 جمادى الآخرة 1443 هـ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> الضباب يعانق القهر عانق الضباب جبال القهر بمحافظة الريث في منطقة جازان، والتي تتميز بتضاريس متنوعة وتكوينات صخرية فريدة. وعملت بلدية الريث في أحد... أبها: مسعود آل معيض أبها: مسعود آل معيض 07 جمادى الآخرة 1443 هـ 07 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> طريق التوحيد ينعش شتاء تهامة تشهد المحافظات التهامية إقبالا كبيرا من مشتي محافظات السراة المرتفعة، إذ تتميز المحافظات التهامية هذه الأيام باعتدال الأجواء إذ... المجاردة: محمد آل عمر المجاردة: محمد آل عمر 07 جمادى الآخرة 1443 هـ 07 جمادى الآخرة 1443 هـ

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