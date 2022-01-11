الأرصاد: فرصة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - ما زالت الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، حائل، الجوف والحدود الشمالية تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترمن نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.