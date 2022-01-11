شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 500 كجم من الفواكة والخضار بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية حملة ميدانية على الباعة الجائلين والمباسط المخالفة في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، وذلك في إطار جهودها لمُكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت البلدية, أن الفرق الميدانية قامت بتكثيف جولاتها على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين بحي كدي القديم، حيث جرى مُصادرة وإتلاف طناً من الخضروات المشكلة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي لسوء التخزين، إضافةً إلى مصادرة 1 طن من الأخشاب والمفروشات التي تُباع بطرق عشوائية من قِبل الباعة الجائلين، حيث أتلفت كامل المصادرات في نفس الموقع، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وقامت الفِرق الرقابية في بلدية الشوقية الفرعية بجولة رقابية مشتركة، مع الإدارة العامة للنظافة، على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين في نطاقها الإشرافي، أسفر عنها مصادرة ما يقارب 500 كجم من الفواكة والخضار وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها وإتلاف الفاسد.

وأكدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة, أن مراقبي البلديات الفرعية يبذلون جهوداً كبيرة في متابعة المناطق التي تنتشر فيها ممارسة البيع الجائل وبطرق غير نظامية للتخلص منها وتأمين بيئة صحية آمنة، ومكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتدعو الجميع بضرورة التعاون بالإبلاغ عن المخالفات عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940.