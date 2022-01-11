شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة زحام الفحص.. «الصحة» تتوسع في كشف المستضدات السريع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتجه وزارة الصحة إلى استخدام أجهزة فحص المستضدات السريع المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية بشكل موسع، وذلك من خلال استخدام مسحة تدخل إلى عمق 2 سنتيميتر داخل الأنف، وتُستخدم لمرة واحدة، وتظهر النتائج في غضون 15 دقيقة تقريبا، وذلك لتخفيف الازدحام على عيادات تأكد وتطمن. يأتي ذلك فيما تصاعد منحنى كورونا ، أمس، ليسجل 4778 إصابة، مقتربا من أعلى نسبة سجلتها المملكة، منذ نحو 19 شهرا، في 17 يونيو 2020، بـ 4919 حالة.

أثر فعال

وقال استشاري الباطنة والأمراض المعدية د. علي آل سويدان: خلال العامين الماضيين عمل المختصون عالميا على إثراء الأدب الطبي والموروث العلمي لما ينفع البشرية لمواجهة الجائحة من عدة نواحٍ منها: طرق الانتقال، التشخيص، العلاج وطرق المكافحة، وما تم توفيره هذه الأيام لفحص المستضدات السريع والمعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية لتشخيص حالات «كوفيد-19»، وجاري العمل به في المملكة مع التحقق من الفعالية.

وأكد أنه نتائجه تظهر في وقت وجيز بموقع الفحص ولا يحتاج إلى مختبر لإظهار النتائج، ويتوقع بأن يكون له الأثر الجيد في سرعة التشخيص وتخفيف الزحام .

نتائج دقيقةوقالت استشاري الأمراض الباطنة بمستشفى الملك فهد الجامعي في جامعة الإمام عبدالرحمن، د. عائشة العصيل: استخدام أجهزة فحص المستضدات بشكل موسع، يسهم في تخفيف الزحام إذ يتم من خلال مسحة أنفية تدخل إلى عمق 2 سنتيميتر داخل الأنف، وتستخدم لمرة واحدة، بينما تظهر النتائج في غضون 15 دقيقة تقريبا.اللقاءات والمناسباتوأضافت: هذا الفحص له منافع مهمة جدا في المستقبل القريب و البعيد ومنها تخفيف الازدحام على عيادات تطمن وتأكد، والحصول على نتائج سريعة و دقيقة، مشيرة إلى أنه يمكن إجراء الفحص قبل حضور اللقاءات والاجتماعات والأفراح، لمواجهة أي انتشار محتمل للعدوى، إذ تعد اختبارات المستضد مفيدة جدا، في هذه الحالات، لأنها تقدم النتائج في وقت أقصر بكثير من متوسط اختبارات PCR، خاصة مع الارتفاع المفاجئ للإصابات الناتجة عن متحور أوميكرون.

تجنب التجمعاتمن جهتها، ذكرت الأستاذ المشارك بكلية الصحة العامة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. أروى العمران أن فيروس كورونا يشهد نشاطا متزايدا في جميع أنحاء العالم حاليا، ما يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشاره ومحاصرته، مشيرة إلى أن مضاعفات الإصابة للمحصنين محدودة، بإذن الله، بينما تشير إحصائيات وزارة الصحة إلى أن أكثر من نصف سكان المملكة تلقوا جرعتين على الأقل، والأهم في المرحلة المقبلة الحد من التجمعات والتقليل من السفر خارج السعودية إلا للضرورة حتى تنتهي الأزمة.

مستجدات الفيروسإلى ذلك، سجلت وزارة الصحة، أمس، 4778 إصابة جديدة بكورونا، وتعافي 893 آخرين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 154.

وبينت إحصائية الوزارة، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 583531 حالة، وعدد حالات التعافي 547507، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8895، بتسجيل حالتي وفاة جديدتين.

الأجهزة تتميز بالدقة.. و15 دقيقة لظهور النتائج