شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شروط لـ«التخييم» في 7 مواقع بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الدخيل، في تصريح سابق، آلية استخدام المخيمات، فيمنع بيعها أو استخدامها لغير الغرض المحدد لها، وتصل مدة إقامة المخيم الموسمي إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى، يحصل من خلالها المستفيد على موقع واحد يستخدمه للأهل والأصدقاء فقط، مشددًا على ضرورة الالتزام بالنظام في الموقع الذي يُقام فيه التخييم، من حيث الوقت والاهتمام بالحفاظ على الغطاء النباتي، إضافة إلى الالتزام بالسلوكيات الحضارية كالهدوء والنظافة، وتجنب كافة أنواع المخالفات البيئية وتسليم الموقع بعد انتهاء المدة المحددة.
يُذكر أن المركز يقدم تصاريح التخييم في أراضي الغطاء النباتي التي تقع تحت إشراف المركز «المتنزهات، الغابات» وفق شروط محددة تشمل: الختم الرسمي على طلب التصريح للجهات الحكومية، والهوية الوطنية، أو الإقامة النظامية للأفراد، إضافة إلى تحديد موقع الخيمة بإشراف المركز، والالتزام بتوفير الأدوات الخاصة بالأمن والسلامة «تُستثني من ذلك المحميات الملكية».