شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شروط لـ«التخييم» في 7 مواقع بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عبدالرحمن الدخيل، عن إصدار العديد من تصاريح التخييم في المنطقة الشرقية لـ7 مواقع، تشمل غرب طريق أبو حدرية السريع شمال طريق الدمام، ومتنزه حفر الباطن الوطني، وشمال شرق قرية العليا، وجنوب حفر الباطن، وجنوب غرب قرية العليا مفرق الشيط، وشمال كوبري الفاضي في الغرب من طريق الكويت القديم، وفي طريق الرياض السريع، وذلك ضمن أكثر من 820 تصريحًا بجميع مناطق المملكة منذ انطلاق موسم التخييم.

وأوضح الدخيل، في تصريح سابق، آلية استخدام المخيمات، فيمنع بيعها أو استخدامها لغير الغرض المحدد لها، وتصل مدة إقامة المخيم الموسمي إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى، يحصل من خلالها المستفيد على موقع واحد يستخدمه للأهل والأصدقاء فقط، مشددًا على ضرورة الالتزام بالنظام في الموقع الذي يُقام فيه التخييم، من حيث الوقت والاهتمام بالحفاظ على الغطاء النباتي، إضافة إلى الالتزام بالسلوكيات الحضارية كالهدوء والنظافة، وتجنب كافة أنواع المخالفات البيئية وتسليم الموقع بعد انتهاء المدة المحددة.

يُذكر أن المركز يقدم تصاريح التخييم في أراضي الغطاء النباتي التي تقع تحت إشراف المركز «المتنزهات، الغابات» وفق شروط محددة تشمل: الختم الرسمي على طلب التصريح للجهات الحكومية، والهوية الوطنية، أو الإقامة النظامية للأفراد، إضافة إلى تحديد موقع الخيمة بإشراف المركز، والالتزام بتوفير الأدوات الخاصة بالأمن والسلامة «تُستثني من ذلك المحميات الملكية».