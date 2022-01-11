شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام 1316 يمنيا بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 1.316 مستفيدًا خلال الفترة من 16 حتى 22 ديسمبر 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وراجع عيادة الطوارئ 593 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 274 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 205 مرضى، وعيادة الصحة الإنجابية 94 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 109 مراجعين، وقسم التغذية العلاجية 85 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 65 مستفيدًا. كما استفاد من قسم المختبر 1.242 مستفيدًا، وقسم الخدمات التمريضية 400 مستفيد، وقسم الأشعة 4 مستفيدين، وقسم الإحالة الطبية 4 أشخاص، وقسم التوليد 3 حالات، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.316 فردًا، كما نُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.