شكرا لقرائتكم خبر عن 800 ألف طلب «إلكترونيا» بمحاكم التنفيذ في عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق قضاء التنفيذ في المملكة خلال العام المنقضي 2021م نقلة نوعية تمثلت في إطلاق النظام الإلكتروني «تنفيذ» في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة، بهدف الارتقاء بجودة العمل ورفع سقف الإنجاز والأداء، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، واستقبلت محاكم التنفيذ أكثر من 800 ألف طلب تم التعامل معها إلكترونيا بنسبة 100 %.

ويختصر نظام «تنفيذ» الإلكتروني «70» إجراء إلى «5» إجراءات، ويختزل «5» أنظمة تشغيل في نظام واحد يتميز بأدوات تفاعلية ذكية، مثل خاصية التنبيه الذكي التي تسرع عملية اتخاذ القرارات للطلبات، وتجهيز متطلبات الإجراءات التالية آليا دون الحاجة للتدخل البشري.

ويعد نظام «تنفيذ» نظاما تشغيليا ذكيا يتمتع بأدوات تقنية متطورة تستهدف رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي في محاكم التنفيذ، وتقليص المدة الزمنية للإجراءات، وضمان سلامة وصحة القرارات الصادرة لتكون على مستوى عال من الأمان والدقة والجودة.

وحققت مبادرة «شمل» التي تعنى بتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة جائزة الحوار الوطني في نسختها الأولى للعام 2021، في فرع التميز في الحوار للمؤسسات الحكومية، الذي شهد مشاركة «57» جهة.