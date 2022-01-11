شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم على شهادة الاختصاص السعودية والدبلومات لـ 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بدء التقديم لبرامج شهادة الاختصاص السعودية والدبلومات لعام 2022، عبر بوابة المفاضلة والقبول الإلكترونية «Matching System»، وذلك لتخصص: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية التطبيقية.

وتتضمن هذه التخصصات: 26 برنامجاً لتخصصات الطب والجراحة، و10 برامج لتخصصات طب الأسنان، وبرنامج دبلوم الصيدلة السريرية، و8 برامج لتخصصات التمريض، و7 برامج لتخصصات العلوم الطبية التطبيقية، موزعة على المراكز التدريبية في 25 مدينة بالمملكة.

وأوضح مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي: «أن بوابة القبول ستغلق في 23 يناير 2022 لتبدأ بعدها مرحلة إعلان درجة التحكيم والدرجة النهائية يوم 24 فبراير 2022، ومن ثم إعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية يوم 8 مارس 2022، فيما ستكون فترة المقابلات الشخصية بين 13 و31 مارس 2022، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الإلكترونية، وإغلاق بوابة مدراء البرامج لترتيب أولوية المرشحين يوم 31 مارس 2022م.

وأضاف إن آخر موعد للممثلين النظاميين في المراكز لمراجعة قوائم المقبولين والاعتماد سيكون في تاريخ 3 أبريل 2022م، وسيتم بعدها عمل المطابقة النهائية إلكترونيًا، وإعلان نتائج المقبولين يوم 19 أبريل 2022م.