شكرا لقرائتكم خبر عن «إثراء» يشارك في المهرجان السعودي للتصميم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» في فعاليات المهرجان السعودي للتصميم الذي تنظمه هيئة فنون العمارة والتصميم لمدة 20 يوما في الدرعية. وتأتي مشاركة «إثراء» عبر جناح «فسيلة» المعماري الذي يُعد أحد مشاريع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي لدعم الفن وتمكين الإبداع والابتكار، وذلك عبر عرض مجموعة من المنجزات والفعاليات التي تهدف لتشجيع وتطوير الصناعات الإبداعية للانطلاق نحو رؤى عالمية بمحتوى محلي.