شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد الاستجابة «النووية والإشعاعية» لمستشفى الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت صحة جازان ممثلة بمستشفى الملك فهد المركزي على شهادة الاعتماد للاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، من قبل وزارة الصحة كمستشفى معتمد ومرجعي، وذلك بعد استكمال المتطلبات والمعايير الأساسية. وأوضحت صحة جازان أن الاعتماد جاء بعد عملية التقييم التي خضع لها المستشفى من قبل لجنة وزارية مختصة عملت على تقييمه وفق عدد من المعايير، التي يأتي في مقدمتها الاكتشاف المبكر للحوادث، وفريق الاستجابة الصحية للطوارئ النووية والإشعاعية.