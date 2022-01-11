شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: ردم 280 موقعا بسبب انجرافات الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر ديسمبر، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل، من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات، وذلك ضمن جهودها المستمرة في رفع مستوى جودة الطرق بما ينعكس على سلامة قاصديه.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ«6.167» موقعًا، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد «280» موقعاً، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بحوالي «941.643» مترا مكعبا، كما قامت الوزارة بمسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بحوالي «18,2» كم، ومسح وتهذيب الطرق الترابية بطول «4.9» كم، وكشط وإعادة سفلتة «1.2» كم، وإعادة استخدام «10.840» متراً مكعباً من الأسفلت المكشوط، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.