شكرا لقرائتكم خبر عن 2.8 مليون وصفة علاجية بـ«سعود الطبية» خلال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة الخدمات الصيدلانية، عن صرف أكثر من مليونين و800 ألف وصفة علاجية، خلال العام الميلادي 2021م.

وأوضحت مديرة الخدمات الصيدلانية، أماني البريكي، أن العام المنصرم شهد حصول المدينة على المركز الأول بأعلى عدد بلاغات السلامة الدوائية خلال شهر أبريل، وكذلك تطبيق مشروع وصفتي لمرضى العيادات الخارجية الذي يمكِّن المستفيد من استلام الدواء من الصيدليات المجتمعية الأقرب إليه، وفي الوقت الملائم له.

وأضافت أنه جرت مشاركة الصيدلية بمختلف وحداتها في عدد من الفعاليات بمجال علم الصيدلة، وتفعيل الأيام التوعوية بإلقاء المحاضرات التثقيفية والندوات العلمية، بالإضافة إلى مشاركة فريق وتأهلهم للمرحلة النهائية وحصولهم على المركز الثالث بين 34 مستشفى ومدينة طبية في المسابقة الوطنية لصيدلة المستشفيات، كما جرى إعداد حقيبة أدوية الخروج بعد التنويم لمرضى عمليات تكميم المعدة، وأيضا حقيبة أدوية التهاب الشعب الهوائية لمراجعي الطوارئ.