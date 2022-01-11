شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يطلع على أعمال مجمع الفقه الإسلامي الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة أمس، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي د. قطب مصطفى سانو، يرافقه عدد من منسوبي المجمع.

واستمع سموه إلى شرح عن أعمال المجمع الذي تم تأسيسه قبل نحو 4 عقود، ويضم في عضويته مجموعة من كبار الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة الفقهية والثقافية والعلمية والاقتصادية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، يتولون دراسة مشكلات الحياة المعاصرة، والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا فاعلا بهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلامي والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامي.

ويعمل المجمع على نبذ الغلو والتعصب والتطرف والإرهاب من خلال نشر الاعتدال والوسطية والانفتا ح والتسامح، إلى جانب تحقيق التلاقي الفكري والتكامل المعرفي بين علماء الأمة وفقهاء المذاهب الإسلامية المعتبرة الذين يمثلون الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ومجتمعات المسلمين، ويمثل المجمع نموذجا للاجتهاد الجماعي، وقد جاء تأسيسه في بداية الثمانينيات بناء على مبادرة المملكة العربية السعودية.