شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن الملك وولي العهد.. وزير الرياضة يشارك في افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، شارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، في افتتاح منتدى شباب العالم، الذي أقيم أمس في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. ويهدف منتدى شباب العالم، إلى جمع الشباب من أجل تعزيز الحوار، ومناقشة قضايا التنمية.