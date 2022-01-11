شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية وتمشيط شاطئ «نصف القمر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة النظافة ببلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمالها اليومية في تسوية وتمشيط شاطئ نصف القمر من الحجارة والمخلفات، وذلك بعد الانتهاء من أعمال دهان الخطوط الأرضية وتركيب اللوحات الإرشادية بشاطئ نصف القمر، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

ونفذت البلدية أعمال زراعة 200 شجرة بشاطئ نصف القمر «مدخل الصدف» بمشاركة منسوبي البلدية وعدد من المتطوعين، تزامنا مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع ضمن مبادرة السعودية الخضراء.

وكثفت بلدية الظهران أعمال الفرق الميدانية لالتقاط وإزالة النفايات بالشاطئ، وواصلت إدارة النظافة العمل على رفع وإزالة المخلفات من الأراضي الفضاء، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.