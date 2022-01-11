شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: مجالس الأعمال السعودية الأجنبية تدعم التبادل التجاري مع العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، تؤدي دورًا حيويًا وهامًا لدعم الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي، ودعم التبادل التجاري مع دول العالم المختلفة، سواءً على مستوى الخليج أو العالم العربي أو دول العالم المختلفة.

وقال سموه، خلال استقباله رؤساء ونواب مجالس الأعمال السعودية الأجنبية بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس: إن النشاط والهمة العالية صفة من صفات رجال الأعمال في المنطقة، فهو شيء متأصل فيهم، وهذه المجالس واللجان المشتركة مع مجالس أجنبية مماثلة لها أهمية بالغة، وتقوم بدور كبير.

وأضاف سموه: إنه لشيء يدعو للفخر أن يترأس العديد من هذه المجالس عدد من أبناء المنطقة، فأبناء الشرقية متميزون دائماً ووجودهم مشرّف في جميع المحافل وعلى مختلف المستويات، فشكراً لكم ولشباب وشابات المنطقة المشاركين في هذه المجالس.

من ناحيته، قدّم رئيس مجلس الأعمال السعودي الإماراتي رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما يلقاه قطاع الأعمال من دعم من سموه، كان له بالغ الأثر في تبوُّء أبناء المنطقة الشرقية مناصب قيادية في عدد من المجالس، مؤكدًا أن هذه المجالس التنسيقية تقوم بدورها لخدمة الاقتصاد على مستوى المملكة.