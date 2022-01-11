شكرا لقرائتكم خبر عن «ملتقى الشتاء 2022».. تأهيل 379 موهوبا للمشاركات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستهدف «ملتقى الشتاء 2022» الذي تستضيفه الهيئة الملكية بالجبيل ابتداء من 6 حتى 16 يناير، رعاية الطلاب الموهوبين وتدريبهم، وتأهيلهم للمشاركات الدولية، وتعزيز وتنمية روح التنافس العلمي الإيجابي لديهم، واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، والمساهمة في بناء جيل علمي مبدع، إضافة إلى المساهمة في رفع وعي المجتمع بأهمية العلوم والرياضيات، وتنويع مصادر اكتشاف الطلاب الموهوبين من خلال هذه البرامج، وتحفيز المعلمين في المشاركة في اكتشاف وتدريب الطلاب ورعايتهم.

ويشارك في الملتقى نخبة من الطلاب المتميزين على مستوى المملكة، والذين تم اصطفاؤهم بين كوكبة من الطلاب، من خلال الاختبارات المقننة لمسابقة «موهوب» لهذا العام الدراسي، بالإضافة لعدد من الطلاب الذين تأهّلوا من الملتقيات السابقة، وينتقل الطلاب المتأهلون من ملتقى الشتاء إلى ملتقى الربيع، وهو المحطة الثانية في رحلة الطالب إلى تمثيل المملكة العربية السعودية في المسابقات العلمية الدولية.

من ناحيته، أكد مدير إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل د. سعد الحربي، أن عدد الطلاب المشاركين 275 طالبا، منهم 104 طلاب عن بُعد، مؤكدا أن ملتقى الشتاء يحظى باهتمام بالغ من قيادات الهيئة الملكية بالجبيل وإداراتها كافة.

وأضاف: تأتي استضافة الملتقى في مدينة الجبيل الصناعية للمرة السادسة منذ عام 2016، باستثناء ملتقى الشتاء لعام 2021 الذي أقامته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» عن بُعد، تطبيقا للإجراءات الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابع: يعد ملتقى الشتاء باكورة الملتقيات التدريبية في كل عام، وأيقونة الانطلاق لطلاب المستوى الأول نحو تحقيق الحلم، وفي نهاية الملتقى ينتقل المتأهلون إلى ملتقى الربيع وهو المحطة الثانية في محطة الطالب إلى تمثيل المملكة العربية السعودية في المسابقات العلمية الدولية.