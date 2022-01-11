شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل بمسابقة «كانجارو للرياضيات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، مؤخرًا، باب الالتحاق بمسابقة كانجارو موهبة للرياضيات لعام 2022، أمام الطلاب والطالبات من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، لجميع الطلبة السعوديين أو المقيمين، وذلك حتى منتصف مارس المقبل.

وأفاد مدير إدارة المسابقات بموهبة، بدر المجرذي، أن «الكانجارو» تتولى تنفيذها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، منذ عام 2016، وخلال هذه الأعوام شارك أكثر من 140 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة، بينما شهد العام الماضي، مشاركة نحو 30 ألف طالب وطالبة.

وأضاف المجرذي: «تهدف هذه المسابقة إلى تطوير قدرة الطلبة على استخلاص المتعة من خلال التفكير وتعزيز الشغف بمادة الرياضيات بفروعها المختلفة، وتطبيق الرياضيات في قوانين الطبيعة، بالإضافة إلى اكتشاف المتميزين وتأهيلهم لمنافسات الرياضيات الدولية، وأيضا إثراء محتوى الرياضيات بمسائل جديدة ذات طابع مختلف، وفي هذه المسابقة يشارك الطلاب منذ الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، ويفوز من كل مرحلة دراسية أفضل 5% أداء في الاختبار، بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية».

واستكمل: تُعد هذه المسابقة إحدى أدوات الكشف في مجال الرياضيات بمؤسسة موهبة وتستخدم لاختيار الطلاب للانضمام للمنتخب السعودي للرياضيات الذي يمثل المملكة في المسابقات الدولية المختلفة، إذ يتم اختيار الطلاب الذين حققوا الميداليات الذهبية في الصفوف الأول المتوسط والثاني المتوسط للانضمام إلى المنتخب السعودي للرياضيات.