الضباب يعانق القهر

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عاجل | 100 ألف ريال عقوبة العبث بأجهزة الرصد البيئي
حدد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، 13 مخالفة ضمن لائحة التفتسش البيئي، ورصد الغرامات المترتبة على كل مخالفة، من ضمنها...
طريق التوحيد ينعش شتاء تهامة
تشهد المحافظات التهامية إقبالا كبيرا من مشتي محافظات السراة المرتفعة، إذ تتميز المحافظات التهامية هذه الأيام باعتدال الأجواء إذ...
أمطار على 7 مناطق والثلوج تغطي جبال اللوز
شهدت 7 مناطق أمس هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة شملت مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، بريدة، الحدود الشمالية والجوف،...
سعود بن نايف: أهمية بالغة لمجالس الأعمال
استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، أمس، رؤساء ونواب مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، مؤكدا أن المجالس تقوم بدور حيوي...
الفيصل يستقبل الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة أمس، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدكتور...
الأمطار تستمر على المناطق الشمالية وسط تحذيرات من الدفاع المدني
هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على عدد من مدن ومحافظات ومراكز منطقة تبوك، شملت مدينة تبوك، ومحافظات تيماء وحقل وضباء...
الغذاء والدواء: التشغيلات المتضررة من الشعيرية سريعة التحضير لم تدخل المملكة
إشارةً إلى شروع السلطات في جمهورية فرنسا بسحب منتج شعيرية سريعة التحضير بسبب تجاوزه للحدود المسموح بها من مبيد أكسيد الإيثيلين...
العدل: 2021 عزز التحول الرقمي لقضاء التنفيذ والتعامل مع الطلبات تم إلكترونيا بنسبة 100%
حقق قضاء التنفيذ في المملكة خلال العام المنقضي 2021م نقلة نوعية تمثلت في إطلاق النظام الإلكتروني "تنفيذ" في جميع محاكم التنفيذ...
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