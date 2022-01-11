أمطار على 7 مناطق والثلوج تغطي جبال اللوز

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وسواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جنوب غرب المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية (شمالاً) وشمالية إلى شمالية شرقية (جنوباً) بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
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