سعود بن نايف: أهمية بالغة لمجالس الأعمال

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، أمس، رؤساء ونواب مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، مؤكدا أن المجالس تقوم بدور حيوي وهام لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي ودعم التبادل التجاري على مستوى الخليج أو العالم العربي أو دول العالم المختلفة. وقال أمير المنطقة الشرقية: إن النشاط والهمة العالية صفة من صفات رجال الأعمال في المنطقة فهو شيء متأصل فيهم، وهذه المجالس واللجان المشتركة مع مجالس أجنبية مماثلة لها أهمية بالغة وتقوم بدور كبير، وإنه لشيء يدعو للفخر أن يترأس العديد من هذه المجالس عدد من أبناء المنطقة فأبناء الشرقية متميزون دائماً ووجودهم مشرف في جميع المحافل وعلى مختلف المستويات، فشكراً لكم ولشباب وشابات المنطقة المشاركين في هذه المجالس.



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