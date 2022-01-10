بدء تحكيم أفرع جائزة مكة للتميز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمانة جائزة مكة للتميز تحكيم 217 عملا تقدمت بها الجهات والأفراد للفوز في أفرع الجائزة التسعة.

وثمن المشرف العام على الجائزة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، تفاعل الجهات والأفراد في المنطقة مع الجائزة التي أخذت على عاتقها طوال 12 عاما مضت تشجيع العمل المميز والجهد البارز، وإظهار الأعمال الإبداعية في مجالات الجائزة، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في الأعمال، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتنمية وتطوير الموارد البشرية.

وبين أن الجائزة تهدف للوصول لأعلى مستويات التميز في الأداء، وتشجيع التنافس بين الجهات والأفراد، وتكريم المتميزين، وتعزيز الابتكار عبر إيجاد منصة خصصت لتبادل التجارب الناجحة، مشيرا إلى أن الدورة الحالية للجائزة شهدت إطلاق أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل للمنصة الرقمية للجائزة، التي سيكون لها دور في إنجاز أعمال التسجيل والفرز والتحكيم؛ لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.

يذكر أن أمانة الجائزة استقبلت الترشيحات في 9 أفرع تمثلت في: التميز في خدمات الحج والعمرة، والتميز الإداري، والتميز الثقافي، والتميز الاقتصادي، والتميز العمراني، والتميز الاجتماعي، والتميز البيئي، والتميز العلمي والتقني، وفرع التميز الإنساني.