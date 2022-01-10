شكرا لقرائتكم خبر وزير الرياضة يشارك في افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، شارك وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، في افتتاح منتدى شباب العالم، الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. ويهدف منتدى شباب العالم، إلى جمع الشباب من أجل تعزيز الحوار، ومناقشة قضايا التنمية.



كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يشارك في افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.