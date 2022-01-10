معالجة التشوهات البصرية في عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها الميدانية، في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير.

وتضمنت الأعمال خلال الربع الرابع من العام الماضي معالجة 207,353 ألف متر طولي للدهانات، والعلامات المرورية، والخطوط الأرضية ، فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجة نحو 164,306 آلاف م2 لحفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة بمدن ومحافظات منطقة عسير وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن.

وعملت الأمانة على صيانة التجهيزات الداخلية لـ 7161 عامود إنارة، وإصلاح الأرصفة المتهالكة والتي بلغ حجمها 139,304 آلاف م2، وإزالة وتحسين 4433 من الحواجز الخرسانية، ورفع 229,089 م3 من مخلفات البناء والهدم، إضافة إلى معالجة أكثر من 30,924 ألف م2 من الكتابات المشوهة على الجدران، ورفع 1699 مركبة تالفة ومهملة، ومعالجة 7227 حاوية نفايات.