القيادة تهنئ سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلطان عمان هيثم بن طارق، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده. وأعرب الملك في برقية تهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، سلطان عمان، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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