إزالة 24 بسطة عشوائية بجدة

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وأوضحت الأمانة، أن الفرق الرقابية بنطاق بلدية الصفا الفرعية واصلت جولاتها على الأسواق لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفات البلدية، حيث جرى زيارة 360 منشأة خلال الأسبوع الماضي، أسفر عنها إغلاق 29 موقعا وإشعار 215 من المحال المخالفة.
يذكر أن الجولات الرقابية المكثفة التي تنفذها الفرق الميدانية تأتي ضمن المتابعة المستمرة لأمانة جدة بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية.
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