روبوت ذكي يوزع ماء زمزم على قاصدي المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي وتطور التقنية والذكاء الاصطناعي، دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي روبوت ماء زمزم، ضمن برنامج كيف نكون قدوة في العالم الرقمي وتوفير الروبوت الذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم.

وأفاد وكيل إدارة سقيا زمزم للشؤون الميدانية بالمسجد الحرام بدر اللقماني، بأن تقنية الروبوت الذكي توزع عبوات ماء زمزم بدون تدخل بشري، ‏حرصا من إدارة سقيا زمزم على توزيع عبوات ماء زمزم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله الحرام.

وقال «العمل جار على تشغيل الروبوت على أوسع نطاق داخل المسجد الحرام، إضافة إلى خدمة الحقائب والأسطوانات المحمولة، ونسعى لتوفير أعلى معايير السلامة والجودة لقاصدي المسجد الحرام».

وفي الجانب الصحي أكد اللقماني بأنه تطبق أعلى المعايير في تحقيق الجودة الصحية من حيث أخذ عينات يومية وفحصها في مختبرات الإدارة للتأكد من سلامتها، ثم تفحص جميع العبوات قبل دخولها للمسجد الحرم للتأكد من سلامتها وخلوها من أي شوائب أو جراثيم.

وعن التقنية المستقبلية أوضح بأنه تتم متابعة كل ما هو جديد في عالم التقنية وجلبه لخدمة المسجد الحرام وقاصديه، كما أن العمل جار على وضع صنابير تعمل بالاستشعار دون اللمس في المشربيات.

إلى ذلك أكدت وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق جاهزيتها من خلال الإدارات التابعة لها عبر حزم من الأعمال المتعلقة بالخدمات الفنية والتشغيلية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، واستعداد كامل القوى البشرية الفنية ورفع الجاهزية لاستقبال قاصدي المسجد الحرام خلال الفترة القادمة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق المهندس سلطان القرشي، أن الوكالة رفعت الكفاءة والطاقة التشغيلية لأصول المسجد الحرام ومرافقه شاملة العناصر الكهربائية والميكانيكية والالكترونية، وتهيئة المساحات المخصصة للصلاة والطواف، والسعي لتهيئة البيئة التعبدية لقاصدي بيت الله الحرام، لتكون في أفضل حالاتها. كما تتابع تنفيذ أوامر العمل لتشغيل وصيانة الأنظمة الالكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقه، من خلال وجود فريق عمل هندسي ميداني على مدار الساعة مدعوم بكوادر فنية وإدارية، لضمان تقديم العمل بجودة عالية، وتسعى الوكالة إلى تغطية كل أعمال الصيانة بالمسجد الحرام من خلال وضع خطط ودراسات وتنفيذ الأعمال على أرض الواقع، محققين أعلى درجات التميز والدقة فيتم فحص 8000 سماعة وعمل الاختبارات اللازمة لها و32 ألف وحدة إضاءة و200 سلم كهربائي و259 صندوق إطفاء حريق، كما تفحص خزانات مياه بسعة 1500م3 و3400 دورة مياه وأنظمة تعقيم وتبريد مياه زمزم.

الروبوت الذكي

