الأمطار تستمر على المناطق الشمالية وسط تحذيرات من الدفاع المدني

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على عدد من مدن ومحافظات ومراكز منطقة تبوك، شملت مدينة تبوك، ومحافظات تيماء وحقل وضباء وضواحيهما، وعلى مراكز القليبة، والبديعة، ورحيب. كما هطلت أمطار أمس على مراكز اللوز، وبجده، والظلفه، والسرو.

وهطلت اليوم أيضا أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الجوف شملت سكاكا، ودومة الجندل، والقريات، وطبرجل وكل من مركز العيساوية الوادي، وقليب خضر، والرديفة، وجماجم، والحماد، وغيرها.

في غضون ذلك، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة تضمنت أمطارا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والرايس والصويدرة والفريش والفقرة والمسيجيد والمندسة وبدر وطاشا. وبين المركز أن مستمرة حتى الساعة العاشرة مساء.

كما أصدر الدفاع المدني تنبيها عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة 10 مساء.

كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة، على محافظة الوجه واستمر هطولها بصورة متقطعة حتى صباح اليوم.

كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز المحافظة، شملت مركز الكر، والنشيفة، والفارعة، والنابع، ومركز المنجور، والخرار، وأبو القزاز وخرباء وعنتر، ومركز الجو وأبو راكة والكر، ولازالت الفرصة مهيأة لنزول الأمطار على المحافظة والمراكز التابعة لها.

وهطلت صباح اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.