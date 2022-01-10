الغذاء والدواء: التشغيلات المتضررة من الشعيرية سريعة التحضير لم تدخل المملكة

إشارةً إلى شروع السلطات في جمهورية فرنسا بسحب منتج شعيرية سريعة التحضير بسبب تجاوزه للحدود المسموح بها من مبيد أكسيد الإيثيلين (Ethylene Oxide)، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن التشغيلات المتضررة بالسحب لم تدخل المملكة العربية السعودية

وتوضح "الهيئة" أن مركز الإنذار السريع التابع لها رصد تلك الخطوة من قبل السلطات الفرنسية في حينه، كما يتابع المركز مستجدات الحالة على مدار الساعة لاتخاذ أي إجراءات لازمة عند الضرورة، لضمان سلامة المنتجات الغذائية في المملكة.

ويسهل نظام الفسح الالكتروني الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، إذ أنه لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الالكترونية.

وتؤكد "الغذاء والدواء" حرصها الشديد على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف.