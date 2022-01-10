كما تم ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة لاقتعلاعه الأشجار من أراضي الغطاء النباتي دون ترخيص بالرياض، و 9 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بجدة.
وقد ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام مخالفا لنظام البيئة ظهر في مقطع فيديو متباهيا بصيد وعرض كائنات فطرية برية في القصيم.
تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 28 مخالفا لنظام البيئة في 5 مناطق خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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