ضبط 28 مخالفا لنظام البيئة في 5 مناطق خلال أسبوع

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مخالفين لرعيهم 364 متنا من الإبل و 513 راسا من الأغنام في مواقع ممنوعة، وموقعا مخالفا لنظام البيئة، استخدم 242 مترا مكعبا من الحطب المحلي بالرياض، كما ضبطت 7 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة بمنطقتي تبوك وعسير.

كما تم ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة لاقتعلاعه الأشجار من أراضي الغطاء النباتي دون ترخيص بالرياض، و 9 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بجدة.

وقد ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام مخالفا لنظام البيئة ظهر في مقطع فيديو متباهيا بصيد وعرض كائنات فطرية برية في القصيم.

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.