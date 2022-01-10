شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس التعاون» يبحث سبل التعاون الخليجية - الصينية لخدمة المصالح المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية تعزيز العلاقات الخليجية - الصينية لخدمة المصالح المشتركة.

جاء ذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي الأمين العام اليوم إلى جمهورية الصين الشعبية بدعوة من معالي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي. وأعرب معالي الأمين العام عن تطلعه بأن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الخليجية - الصينية, وبحث أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، على ضوء الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني الموقعة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية في يونيو 2004م، في بكين، وكذلك مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 2010م.

وأشار معاليه إلى أن الزيارة تمثل فرصة لاستعراض مجالات التعاون الخليجي - الصيني ودفع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات, كما سيتم استعراض ملف مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين والتحضير لجولة المفاوضات العاشرة، وسبل تعزيز استثمار الفرص الثنائية في المجالات المشتركة، لاسيما وأن الصين تمثل الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون.