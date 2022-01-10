شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 109 ملايين ريال .. انطلاق مشروع تطوير مستشفى أحد العام بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن انطلاق أعمال مشروع إحلال وتطوير البنية التحتية لمستشفى أحد العام بعد اعتماد وزارة الصحة للمشروع التي تجاوزت تكلفته 109 ملايين ريال لمدة عامين وذلك بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة وتطويرها وفق معايير الجودة العالمية وتقديم رعاية متكاملة للمستفيدين .

وأوضح تجمع المدينة أن الخدمات المقدمة للمستفيدين في المستشفى سيتم اقتصارها خلال المرحلة الأولى للمشروع على أقسام الأطفال والنساء والولادة والعيون والأنف والأذن والحنجرة ،حيث تم توزيع باقي الخدمات على المستشفيات الأخرى بالمدينة المنورة دون أي تأثير على السعة السريرية بالمنطقة ، مطالبا المستفيدين من خدماته التوجه لأقرب مستشفى في حال استدعى الأمر .