شكرا لقرائتكم خبر عن .. و«المهندس» و«زينة» نجما أوتوفيل الرياض غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُحيي الفنان ماجد المهندس غدا حفلا غنائيا مميزا ضمن حفلات موسم الرياض، ضمن حفلات أوتوفيل، وتشارك معه الفنانة الصاعدة زينة عماد ضمن دعم المواهب الشابة. وتحصد أغاني «ميني ألبوم مشتاقلك» نسبة متابعة عالية من الجماهير، ويتضمن العمل أربعة أغانٍ هي: «مشتاقلك» كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله، و«منبعد ومنقسى» كلمات منير بو عساف وألحان بلال الزين، و«لو سأل» كلمات الأمير سعود بن عبدالله وألحان محمد بو دلة، و«يا هلا ويا مرحبا» كلمات رامي العبودي، وألحان ميثم علاء الدين.

وتأكيدا على نجاحات المهندس، حصد فيديو كليب أغنيته «مشتاقلك» إخراج بسام الترك، والذي تم تصويره في اليونان، نسبة مشاهدة واستماع عالية فاقت مليوني مشاهدة في أول ثلاثة أيام، وعرض على إحدى الفضائيات.

المستشار الشاعر تركي آل الشيخ الذي كتب أغنية «مشتاقلك»، غرد عبر حسابه على «تويتر»: «طعم العمل مع حبيبي ماجد مختلف دائما، والمبدع رفيق الدرب نواف عبدالله.. ماجد أشوف فيك مستقبل أكبر وأكبر.. ويا ليت تسوي فيلما غنائيا في يوم من الأيام ومسرحية غنائية.. ليش لا؟ وشوف وش نقدر نقدم واحنا جاهزين»، فأجاب المهندس بتغريدة: «شرف كبير العمل معاك يا حبيبي يا بوناصر، وحسك الغالي في كتابة الشعر الغنائي وصناعة الإبداع، ومتابعتك تفاصيل كل شيء هو سر نجاحك بكل ما تقوم به من إنجازات.. أنت أفضل قدوة لصناع الإبداع، وأنا سعيد بكلامك وأكيد معك ومع موسم الرياض».

وتفاعل عدد من نجوم الغناء مع أغنية «مشتاقلك» جراء روعتها، حتى إن المطربة أصالة نصري قدمتها أمام برج إيفل أثناء زيارتها الأخيرة إلى العاصمة الفرنسية باريس، الأمر الذي أثار إعجاب شاعرها، ليغرد بوناصر في حسابه على إنستجرام «الله يا أصالة».