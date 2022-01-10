شكرا لقرائتكم خبر عن 36 طن سلال غذائية من مركز الملك سلمان لأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان الشقيقة.

وقام المركز الجمعة الماضية بتوزيع 600 سلة غذائية تزن 36 طنا و40 كيلوجراما في حي قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابول، استفاد منها 2,100 شخص. وتأتي المساعدات ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز؛ لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.

ومن ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، في محافظتَي الزرقاء وإربد بالأردن، 2.354 حقيبة شتوية، و4.708 بطانيات، استفاد منها 11.770 فردًا.

يأتي ذلك ضمن مشروع كسوة الشتاء 2021م، الذي يستهدف الأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين بالأردن؛ للتخفيف من معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية لحمايتهم من البرد القارس.