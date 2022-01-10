- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
عاجل | FDA: المسحات السريعة ليست للحلق
حذّرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من استخدام مسحات اختبارات «كوفيد- 19» الفموية ذاتيا، وشدّدت على التزام الأشخاص بتعليمات...
عاجل | خطط تشغيلية ونموذج عمل لموسم الحج
أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أن مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف الحالية تم التمديد لها بهدف...
منح مجانية لـ6000 سعودي وسعودية في مجال السياحة
كشفت المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية أن شركة قوقل العالمية تعتزم إطلاق منح مجانية كاملة لبرامج تدريبية خاصة...
أكبر إناء عسل و2500 قطعة تراثية بشتوي المجاردة
يواصل مهرجان المجاردة الشتوي فعالياته المتنوعة، ويحرص الأهالي والزوار على الاطلاع وزيارة الجديد من الفعاليات، وأهمها المتحف...
كانت هذه تفاصيل خبر تساقط الثلوج على جبل اللوز ومركز علقان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.