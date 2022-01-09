إجراءات وقائية للمحافظة على صحة المصلين بالمسجد النبوي

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وفي السياق نفسه، تأخذ إدارة المختبر بوكالة شؤون المسجد النبوي مسحات من السجاد والحواجز والأعمدة ودواليب المصاحف والكراسي ومواضع مختلفة بشكل يومي، لفحصها مخبريا، حيث يتم جمع أكثر من 400 عينة يوميا من كل أرجاء المسجد، لقياس مستوى جودة ونظافة الأسطح والأماكن، للتأكد من السلامة العامة، والتحقق من خلو المكان مما يهدد صحة وسلامة قاصديه.
يذكر أن وكالة شؤون المسجد النبوي بادرت أخيرا بفتح سطح المسجد للمصلين، بهدف التسهيل على قاصدي المسجد النبوي لأداء العبادات، وسط تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية والحرص على التباعد بين المصلين، والتزام المواضع المحددة على السجاد، إضافة إلى تنفيذ برنامج أعمال التعقيم والتنظيف بشكل دقيق.
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