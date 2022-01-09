27,742 مخالفة لتدابير كورونا الوقائية خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «COVID-19» (27742) مخالفة، وذلك للفترة من 29/ 5/ 1443هـ حتى 5/ 6/ 1443هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 8846، وتلتها منطقة المدينة المنورة بـ 3760 مخالفة، والشرقية بـ 3297. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. المخالفات بحسب المناطق:

الرياض 8846

المدينة المنورة 3760

الشرقية 3297

مكة المكرمة 3079

جازان 1951

القصيم 1437

الجوف 1026

حائل 989

الباحة 915

الحدود الشمالية 754

عسير 681

تبوك 544

نجران 463

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