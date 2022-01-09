118 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بعد بجامعة نجران

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وأظهر التقرير الإحصائي الختامي للفصل الدراسي الأول، الصادر عن عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ نحو خمسة ملايين و80 ألف ملف.
وأشار التقرير إلى أن الجامعة عقدت «2925» اختبارا حضوريا، و»285» اختبارا الكترونيا، وأدى الاختبارات «71686» طالبا وطالبة.
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