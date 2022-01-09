برامج نوعية مبتكرة لتأهيل الكوادر التعليمية بجامعة المؤسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية الدراسات العليا التربوية بالجامعة بمقرها أمس، المرحلة الأولى من مشروع برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية بالشراكة مع وزارة التعليم، لتأهيل المعلمين والمعلمات في برامج نوعية مبتكرة، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم الحياني.

ويهدف المشروع إلى تطوير منظومة التعليم العام وقبول المعلمين والمعلمات في سبعة برامج نوعية، وهي: برنامج المهارات الحياتية، وبرنامج المهارات الرقمية، وبرنامج اللغة الإنجليزية، وبرنامج التفكير الناقد، وبرنامج التربية البدنية والدفاع عن النفس، وبرنامج مبادئ الإدارة، وبرنامج التسويق، علاوة على مجموعة من البرامج التدريبية المتميزة التي تقدمها كلية الدراسات العليا التربوية لتنمية القدرات المهنية للمعلمين الملتحقين بهذه البرامج، حيث تقدم الكلية برنامج المعلم المؤثر وبرنامج المعلم المتميز وبرنامج المعلم الباحث.

وأكد الحياني، خلال التدشين استعداد الجامعة لتقديم الخدمات التعليمية المتميزة للمعلمين، والاستفادة من تبادل الخبرات بين وزارة التعليم والجامعة في تعزيز البحث العلمي وبرامج التطوير المهني.

وجرى خلال التدشين عرض البرامج المقترحة والمقررات الدراسية ومنسقي البرامج ووحدات الإرشاد الأكاديمي والتدريب الميداني، وعقد جلسة حوار بين المعلمين المرشحين وأعضاء هيئة التدريس ومنسقي الوزارة.