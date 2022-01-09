شكرا لقرائتكم خبر عودة حضورية لطلبة الابتدائية ورياض الأطفال بعد أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتابع وزارة التعليم سير العملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وفق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية»، مع التأكيد على جاهزية جميع المدارس في تطبيق تلك البروتوكولات والإجراءات.
وتتقدم وزارتا التعليم والصحة بالشكر والتقدير لجهود الأسر وأولياء الأمور في متابعة أبنائهم وبناتهم في التعليم عن بعد، وتهيئتهم للعودة الحضورية في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتتطلعان إلى استمرار تلك الجهود خلال العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، والتأكيد على أهمية الشراكة المجتمعية في دعم استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات حضوريا ومدمجا رغم جائحة كورونا.
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