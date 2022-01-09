مناورات «الشط الآمن-5 » ترفع جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية

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وأوضح قائد القوات المشاركة بالتمرين اللواء البحري الركن علي الشهري أن التمرين المشترك الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي إلى جانب الأشقاء بالقوات البحرية والزوارق الملكية من القوات المسلحة الأردنية، سينفذ العديد من العمليات العسكرية المشتركة بهدف رفع الجاهزية والقدرة القتالية للوحدات المشاركة وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات في مجال القتال بالمناطق المبنية.
وأكد أن التنسيق والتعاون والاستعداد من أجل انطلاق التمرين كان بدرجة عالية من الاحترافية، متمنيا النجاح لجميع المشاركين في تحقيق الأهداف المرسومة.
من جانبه أكد مدير التمرين العقيد البحري الركن خالد البلوي أن التمرين يتضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة في إطار استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة الأردنية، مبينا أنه ستطبق من خلاله جميع التدريبات النظرية والعملية التي تشكل تدريبا مهما في تبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة.
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