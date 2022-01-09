شكرا لقرائتكم خبر توثيق 40 ألف صك مسجد وجامع بمناطق المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالة شؤون المساجد، 40 ألف صك مسجد وجامع بالنظام الآلي، وذلك خلال 2021م، كما تم استخراج صكوك الكترونية حسب التوزيع الجغرافي لكل فرع، والانتهاء من فرز 11 ألف صك من صكوك المساجد الموجودة لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة.

وبين التقرير أن عدد المساجد التي أغلقت موقتا بسبب جائحة كورونا، والتي يعاد افتتاحها بعد مضي 24 ساعة، بلغ 3,027 مسجدا، وذلك من خلال المتابعة اليومية.

وعملت الوزارة - خلال العام نفسه - على إعداد مشروع أتمتة خدمات المساجد، والتحديث الالكتروني لبيانات منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، وإعداد الضوابط الخاصة بتسمية المساجد والجوامع.

وتأتي هذه الجهود التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، بهدف الرقي بالخدمات المقدمة للمصلين، وتأهيل منسوبي المساجد علميا وشرعيا، ورفع كفاءة الأئمة والخطباء وتحسين مستويات أدائهم، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

من أعمال الوزارة:

