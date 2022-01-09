شكرا لقرائتكم خبر إزالة 24 مخيما عشوائيا بطريق عسفان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة جدة أمس الأول 24 مخيما عشوائيا بطريق عسفان على مساحة قدرت بخمسة آلاف م2، حيث تواصل الأمانة جهودها في متابعة ومكافحة نشأة العشوائيات وتحسين المشهد الحضاري على الطرق وداخل الأحياء.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية باشرت متابعة مخالفات بحي الوفاء على طريق عسفان عبارة عن مخيمات، حيث جرى إخلاء وإزالة جميع المخيمات المخالفة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار جهودها للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

ودعت الجميع إلى ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.