تغريم منشأة 2.6 مليون ريال وإحالتها للنيابة العامة

وأوضحت "الغذاء والدواء" أنه أُحِيل (المخالفون) إلى النيابة العامة للتحقيق وأُحِيلوا إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معًا؛ وذلك بسبب تداول مستحضرات صيدلانية وعشبية قبل تسجيلها لدى "الهيئة". وخُولِفت المنشأة وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية بمجموع غرامات قيمتها (2.420.000) ريال بسبب ممارسة نشاط خلط وتحضير منتجات غير مسجلة صُنِّف منتجها النهائي منتجاتٍ دوائية وعشبية وصحية قبل الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
كما خالفت المنشأة وفق نظام الغذاء لارتكابها مخالفة ممارسة نشاط التخزين والتعبئة والخلط دون الحصول على التراخيص النظامية، ووجود منتجات غذائية منتهية الصلاحية، ومخالفة متطلبات لائحة البطاقة الغذائية، واحتواء منتج بهارات على سالمونيلا أعلى من الحد المسموح به في اللوائح الفنية، واحتواء منتج بهارات على ألوان غير مسموح بإضافتها، وغُرِّمت بسبب تلك المخالفات بمجموع غرامات قيمتها (76.000 ريال).
وأشارت "الهيئة" إلى أنها خالفت المنشأة أيضًا وفق نظام منتجات التجميل لتداولها منتجات غير مدرجة، ومنتجات فاسدة بسبب احتوائها على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وغُرِّمت على إثر ذلك بمجموع غرامات قيمتها (80.000 ريال).
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