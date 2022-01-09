عاجل | 33 % من فحوص الطب الشرعي لأحياء

كشف التقرير السنوي لوزارة الصحة عن إجمالي الحالات المعروضة على الطب الشرعي خلال عام بحسب المناطق الصحية، حيث بلغ إجماليها 7014 حالة، وصلت نسبة حالة الوفيات التي أجري لها كشف ظاهري 65.6 % منها 3123 حالة وفاة، و1471 حالة تم تشريحها، في حين قدرت نسبة الحالات الحية المعروضة على الطب الشرعي 33.2 % ونسبة الحالات التي أبدي فيها رأي فني 1.3 %.

جدة تتصدر

وأظهر التقرير تصدر مدينة جدة عن باقي المناطق الصحية العشرين في أعداد الوفيات المعروضة على الطب الشرعي خلال عام من إجمالي حالات الوفيات الذي بلغ 4594 حالة مقسمة بين الكشف الظاهري والتشريح، إذ سجلت جدة 581 حالة، تليها الرياض بـ 558، ثم عسير بـ 522،ثم المدينة المنورة بـ 421، تليها الشرقية بعدد حالات وصل إلى 418، والعاصمة المقدسة 356، تليها القصيم 322 حالة.

وعرضت الأحساء 243 حالة وفاة على الطب الشرعي، وجازان 193، وحائل 171، وتبوك 154، و بيشة 113، والطائف 107.

حالات دون المئة

أبان التقرير أن هناك 7 مناطق صحية سجلت حالات وفاة دون المئة عرضت على الطب الشرعي، حيث وصلت الحالات بالجوف 94 حالة، و 74 في الباحة، و 63 بالحدود الشمالية، و58 حالة في حفر الباطن، في حين عرضت القنفذة 56 حالة وفاة، والقريات 49، ونجران 41 حالة.

حالات حية

413

عسير

407

الرياض

377

جدة

268

الشرقية

218

المدينة المنورة

117

العاصمة المقدسة

91

تبوك

79

القصيم

64

الأحساء

62

جازان

56

الطائف

44

حائل

41

نجران

31

بيشة

19

حفر الباطن

14

الحدود الشمالية

14

الجوف

9

القنفذة

4

الباحة

4

القريات

2332 حالة