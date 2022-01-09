أمير المدينة يستقبل مدير التجمع الصحي

استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور أحمد بن إبراهيم الصغير بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد، ومدير عام الشؤون الصحية بالمدينة المنورة الدكتور محمد بن جمال الخلاوي بمناسبة تمديد تكليفه.

وهنأ أمير منطقة المدينة المنورة خلال اللقاء الدكتور أحمد الصغير بمناسبة تعيينه، راجيًا له التوفيق والسداد في خدمة القطاع الصحي بالمنطقة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين ورفع الكفاءة التشغيلية والتكامل في خدمات المنشآت الصحية ورفاهية المستفيدين في القطاعين العام والخاص، كما هنأ الدكتور محمد الخلاوي على تجديد تكليفه مديرًا عامًا للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، مثمنًا الجهود والأعمال المتعددة التي قدمها خلال فترة تكليفه بإدارة التجمع.

وأعرب الصغير والخلاوي عن شُكرهما لأمير منطقة المدينة المنورة، مُنوهين بما يحظى به القطاع الصحي بالمنطقة من متابعة مُباشرة منه، لتحقيق توجهات القيادة.

يذكر أن وزارة الصحة بالمملكة تقود أحد أكبر برامج التحول الصحي في العالم ويتضمن فصل المهام بحيث يتولى التجمع الصحي تقديم الخدمة الصحية عبر المنشآت الصحية المختلفة، في حين تتولى إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة التنظيم ومراقبة أداء ومخرجات المنظومة الصحية بقطاعاتها العام والخاص والخيري.