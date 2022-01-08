17 مخالفة بشرورة

قامت اللجنة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة كورونا في محافظة شرورة، بإشراف من محافظ شرورة المكلف موفق العنزي، بجولات مكثفة خلال هذه الأيام على عدد من الموقع داخل المحافظة، شملت عددا من المطاعم والبوفيهات والبقالات، وكذلك أسواق الأغنام والمسالخ البلدية. وصرح رئيس اللجنة مسفر اليامي، بأنه خلال الفترة الحالية يقومون بجولات مكثفه ومشددة، نظراً لازدياد الحالات في الآونة الأخيرة، وأشار إلى أن الجولة شملت أكثر من 50 محلاً داخل المحافظة، وتم تسجيل 17 مخالفة عدم لبس كمام، وعدم وجود توكلنا، وكذلك السماح لأشخاص بدخول المطاعم والمحلات التجارية بدون التقيد بالإجراءات المطلوبة، وكذلك إنذار عدد من المحلات لوجود ملاحظات لديهم بخصوص الإجراءات الاحترازية الصحية.



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