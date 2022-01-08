عيادات للأسنان بسبت العلاية

ضمن تطوير مشاريع طب الأسنان بصحة بيشة لرفع مستوى الخدمة وتقليل مدد الانتظار للمرضى، تم تفعيل خدمات صحة الفم والأسنان بمستشفى سبت العلاية. وأوضحت صحة بيشة، أنه تم تفعيل عيادات الأسنان الممتدة لتقديم الخدمات الأولية في علاج الأسنان، وتفعيل عيادة الجراحة التي تقدم خدمات الخلع الجراحي وعلاج آلام الوجه والفكين، وعيادة علاج عصب الأسنان، وكذلك خدمات علاج العصب بشكل كامل مما أسهم في رفع الخدمة المقدمة بمستشفى سبت العلاية، وذلك بهدف التسهيل على المستفيدين والتيسير عليهم، حيث ستضاعف تلك العيادات الطاقة الاستيعابية اليومية للمراجعين، وتتيح أوقاتًا إضافية تتناسب مع المستفيدين من خدماتها.



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