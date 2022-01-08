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المطبات الصناعية عشوائيات تقتل الشوارع
تحفظ مواطنون، إزاء التوسع في تنفيذ المطبات الصناعية في الطرقات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مؤكدين رفضهم التام لجميع أشكال...
7 سنوات ومزارعو نجران في انتظار مختبر المبيدات
مضت أكثر من 7 سنوات ومطالب أهالي نجران بإنشاء مختبر للكشف عن المبيدات التي ترش على الخضار والفواكه والتمور في المزارع مستمرة، إلا أن...
صعق البابون بالطاقة الشمسية
تزايد خطر قرود البابون وأتلفت المحاصيل وكل ما تجده في المزارع وأحواش المنازل، وتسببت في عزوف كثير من المزارعين عن مزارعهم وهجرها...
المدينة تتصدر العمل التطوعي
حصدت منطقة المدينة المنورة المركز الأول لمستهدف العمل التطوعي على مستوى المناطق، تفعيلاً للقطاع الغير ربحي بالمنطقة.وأكد مدير عام...
القبض على 7 مقيمين بحوزتهم مخدرات معدة للترويج
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (20.5) كيلو...
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 175 كيلوجراما من القات داخل صهريج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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