ونشرت السفارة صورا لحفل التوديع، الذي شارك فيه عدد من مسؤولي وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، والسكرتير الأول بالسفارة سليمان الصفيان.
وكان المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة هشام سعيد قد استعرض في وقت سابق أهم ضوابط وآليات إصدار تأشيرات العمرة لضيوف الرحمن، والتي تمكنهم من دخول المملكة وأداء مناسك العمرة والحج، مبينًا أن الشرط الأول والأساسي هو أن يكون الشخص مستكملًا لجرعات اللقاح والتحصين قبل إصدار تأشيرة العمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في إندونيسيا تشارك في توديع المعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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